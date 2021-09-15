ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле оценили работу нового главного тренера сборной по футболу

12:52
  • среда
  • 15 сентября 2021

Под руководством Валерия Карпина команда сыграла три матча

Новый тренер сборной России по футболу Валерий Карпин демонстрирует желание работать. Об этом в среду, 15 сентября, заявил помощник президента, секретарь Госсовета и член попечительского совета Российского футбольного союза Игорь Левитин.
Возглавивший сборную Карпин ушел из "Ростова"

Левитин подчеркнул, что давать оценку достижениям Карпина в качестве тренера сборной рано. Однако появление новых лиц в команде дает уверенность, что идет поиск игроков и тренер намерен добиваться результата.

Помощник президента выразил мнение, что первые три матча для нового тренера прошли хорошо, сообщает РБК.

Контракт Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной сборной рассчитан до 31 декабря 2021 года. В тренерский штаб сборной также вошли Виктор Онопко, Николай Писарев и Виталий Кафанов.

Под руководством Карпина сборная провела три матча — сыграла вничью с хорватами (0:0), победила Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Валерий Карпин
Валерий Карпин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.