В Кремле оценили работу нового главного тренера сборной по футболу

Под руководством Валерия Карпина команда сыграла три матча

Новый тренер сборной России по футболу Валерий Карпин демонстрирует желание работать. Об этом в среду, 15 сентября, заявил помощник президента, секретарь Госсовета и член попечительского совета Российского футбольного союза Игорь Левитин.

Левитин подчеркнул, что давать оценку достижениям Карпина в качестве тренера сборной рано. Однако появление новых лиц в команде дает уверенность, что идет поиск игроков и тренер намерен добиваться результата.

Помощник президента выразил мнение, что первые три матча для нового тренера прошли хорошо, сообщает РБК.

Контракт Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной сборной рассчитан до 31 декабря 2021 года. В тренерский штаб сборной также вошли Виктор Онопко, Николай Писарев и Виталий Кафанов.

Под руководством Карпина сборная провела три матча — сыграла вничью с хорватами (0:0), победила Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

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