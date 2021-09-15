В выборах в Госдуму участвуют 5832 кандидата

Об этом сообщили в ЦИК

5 тысяч 832 кандидата примут участие в выборах в Госдуму в этом году. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила в среду на заседании комиссии.

К выборам уже все готово. Помимо нового состава нижней палаты парламента, россияне будут выбирать глав девяти регионов, а в 39 субъектах проголосуют и за депутатов законодательных органов власти, сообщает "ТВ Центр".

Всего на разных уровнях в выборах будут участвовать 23 партии, из них 14 поборются за места в Госдуме. От любого объединения могут прийти наблюдатели, глава ЦИК подчеркнула - их права не ущемлены. Жители семи регионов смогут проголосовать дистанционно, заявки подали почти 3 миллиона человек. Памфилова констатировала - система позволит полностью исключить фальсификации.

"Никаких двойных голосований быть не может, мы их полностью исключили. Есть специальный банк данных для тех, кто будет электронно голосовать. Если тот, кто в этом банке данных записан, решил пойти на провокацию или просто что-то перепутал и пришел на свой участок, его никто не лишит конституционного права проголосовать, но голосовать он будет электронно, ему предоставят такую возможность", - заявила Памфилова.

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