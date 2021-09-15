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Москвичам рассказали о семейной ипотеке

14:46
  • среда
  • 15 сентября 2021

В столице обсудили улучшение жилищных условий семей с детьми

"Семейная ипотека с государственной поддержкой как способ улучшения жилищных условий семей с детьми" - круглый стол с таким названием в среду прошёл в Москве.

Эксперты пришли к выводу, что улучшение демографической ситуации в стране напрямую зависит от качества жилищных условий в семье. Поэтому крайне важно помогать молодым родителям с покупкой квартир и информировать их о текущих возможностях.

Участники встречи рассказали о последних изменениях в процедуре получения налогового вычета, а также ответили на вопросы граждан о льготной ипотеке, сообщает "ТВ Центр".

"У нас есть прямо такой список вопросов, который мы сегодня экспертам передадим. По каждому вопросу мы должны получить ответ, потому что за каждым вопросом стоят сотни, а то и тысячи семей, которые не могут воспользоваться той самой льготной ипотекой", - рассказала председатель правления "Совета Матерей" Татьяна Буцкая.

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