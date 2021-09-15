В Ростове-на-Дону увековечат память создательницы антибиотиков

Это Зинаида Ермольева

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба страны - Роспотребнадзор – в среду отмечает 99 лет со дня образования. Сотрудников поздравил Владимир Путин.

В праздничную дату в Ростове-на-Дону торжественно заложили памятный камень в честь Зинаиды Ермольевой. Это эпидемиолог, разработавшая пенициллин и средства борьбы с холерой, которые во время Великой Отечественной войны спасли сотни тысяч жизней.

Церемония прошла на центральной аллее перед входом в Ростовский медуниверситет. Ровно через год - в день столетия - на этом месте знаменитому учёному установят памятник.

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