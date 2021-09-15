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В Крыму разминируют затонувший теплоход "Жан Жорес"

14:54
  • среда
  • 15 сентября 2021

Как проходит операция?

Сложнейшую подводную операцию провели водолазы-пиротехники у берегов Феодосии. Более 50 погружений понадобилось для того, чтобы завершить очередной этап разминирования затонувшего во время Великой Отечественной теплохода "Жан Жорес". На поверхность поднято более тысячи боеприпасов. И каждый подъём мог обернуться трагедией.

Мощность взрыва – тонна в тротиловом эквиваленте. Две тысячи патронов и почти столько же боеприпасов разного калибра времен Великой Отечественной войны. И это лишь малая часть опасного груза с затонувшего под Феодосией судна "Жан Жорес". Спасатели начали шестой сезон крупномасштабной операции по разминированию теплохода.

50 спусков за неделю. Водолазы-пиротехники провели под водой в общей сложности почти двое суток. Работы проводятся на глубине 18 метров. Сложно не только подобраться к боеприпасам, но и обеспечить их безопасный подъем. Нужно нивелировать разницу в давлении - на поверхности оно в три раза меньше, чем на глубине, а еще снаряды не должны задеть обшивку судна, иначе может произойти взрыв.

В ночь на 16 января 1942 года "Жан Жорес" производил разгрузку боеприпасов, необходимых для проведения Керченско-Феодосийской десантной операции. Работы пришлось остановить из-за налета немецкой авиации. Судно вышло в море, где было атаковано вражескими истребителями. Экипаж сумел провести ремонтные работы, но вечером, возвращаясь в порт, транспорт подорвался на магнитной мине. Погибли 40 человек. После нескольких часов борьбы за плавучесть был отдан приказ затопить теплоход.

Почти 80 лет судоходство в районе Феодосийского порта – все равно что хождение по минному полю. Надстройки теплохода находятся на глубине всего 6 метров. Были и случаи столкновения, но без последствий. В 1978 году специалисты рассматривали возможность сдвинуть или поднять судно, но без полного разминирования такая операция небезопасна.

Изъеденные солью и проржавевшие снаряды все еще могут сдетонировать. Поэтому на время проведения операции судоходное сообщение в этом районе будет перекрыто. Работы продлятся до 15 октября. Единственной помехой могут стать погодные условия.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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