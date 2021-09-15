После взрыва в Ногинске задержали руководителя газовой компании

Расследование дела продолжается

В Подмосковье задержан генеральный директор компании, которая обслуживала внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, где неделю назад произошел взрыв. В результате ЧП погибли 7 человек.

Следователи установили, что руководитель компании не обеспечил нормальное содержание газовой системы. В частности, между трубой и перекрытием одной из квартир не было набивки, а вентиляция работала плохо, сообщает "ТВ Центр".

Газ перешел в другую квартиру, скопился там в огромном количестве и взорвался. Полностью обрушились четыре этажа одного из подъездов. По делу уже допрошено больше 130 потерпевших и почти 200 свидетелей.

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