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После взрыва в Ногинске задержали руководителя газовой компании

15:09
  • среда
  • 15 сентября 2021

Расследование дела продолжается

В Подмосковье задержан генеральный директор компании, которая обслуживала внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, где неделю назад произошел взрыв. В результате ЧП погибли 7 человек. 
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Следователи установили, что руководитель компании не обеспечил нормальное содержание газовой системы. В частности, между трубой и перекрытием одной из квартир не было набивки, а вентиляция работала плохо, сообщает "ТВ Центр".

Газ перешел в другую квартиру, скопился там в огромном количестве и взорвался. Полностью обрушились четыре этажа одного из подъездов. По делу уже допрошено больше 130 потерпевших и почти 200 свидетелей.

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