После взрыва в Ногинске задержали руководителя газовой компании

Расследование дела продолжается
В Подмосковье задержан генеральный директор компании, которая обслуживала внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, где неделю назад произошел взрыв. В результате ЧП погибли 7 человек.
Следователи установили, что руководитель компании не обеспечил нормальное содержание газовой системы. В частности, между трубой и перекрытием одной из квартир не было набивки, а вентиляция работала плохо, сообщает "ТВ Центр".
Газ перешел в другую квартиру, скопился там в огромном количестве и взорвался. Полностью обрушились четыре этажа одного из подъездов. По делу уже допрошено больше 130 потерпевших и почти 200 свидетелей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram