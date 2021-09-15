В Москве насмерть сбили таксиста

Водителя ищут

В столице ищут водителя, который в среду рано утром сбил двух человек на Проспекте Мира. Все началось с того, что у такси лопнуло колесо, и автомобиль остановился посередине проезжей части.

Водитель и пассажир вышли из машины. И были сбиты машиной, которая двигалась на большой скорости, сообщает "ТВ Центр".

Автомобиль развернуло, но через мгновение он развернулся и уехал. От полученных травм таксист скончался на месте, его пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии со множественными травмами. Через некоторое время машину нашли, водитель сейчас в розыске.

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