В Москве появилась "музейная четвёрка"

Это новый музейный проект

Лучшие выставочные площадки Москвы объединились в "музейную четвёрку". Вместе они будут осваивать новое культурное пространство столицы, сообщает "ТВ Центр".

Третьяковка, Пушкинский, "Гараж", "ГЭС-2" разработали авторские маршруты, которые связывают эти музеи между собой, а также охватывают известные и необычные достопримечательности Москвы.

Никаких экскурсоводов - варианты для прогулок желающие выбирают сами и просто следуют в выбранном направлении, пользуясь навигацией в смартфоне. Маршруты уже появились на специально созданном сайте. Загадочные истории и меценаты столицы, знаковые сооружения и фантастическая геометрия города - будет интересно всем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram