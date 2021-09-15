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В Москве появилась "музейная четвёрка"

15:30
  • среда
  • 15 сентября 2021

Это новый музейный проект

Лучшие выставочные площадки Москвы объединились в "музейную четвёрку". Вместе они будут осваивать новое культурное пространство столицы, сообщает "ТВ Центр".
В Музее русского импрессионизма покажут "Другие берега"

Третьяковка, Пушкинский, "Гараж", "ГЭС-2" разработали авторские маршруты, которые связывают эти музеи между собой, а также охватывают известные и необычные достопримечательности Москвы.

Никаких экскурсоводов - варианты для прогулок желающие выбирают сами и просто следуют в выбранном направлении, пользуясь навигацией в смартфоне. Маршруты уже появились на специально созданном сайте. Загадочные истории и меценаты столицы, знаковые сооружения и фантастическая геометрия города - будет интересно всем.

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