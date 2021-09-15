Бобры поселились около московских водоемов

У людей встреча с этими животными вызывает массу впечатлений

Дружные и активные. На московских водоемах все чаще можно встретить бобров. За время пандемии грызуны осмелели и теперь без страха трудятся рядом с человеком. А заняться сейчас есть чем - впереди холода. Так, краснокнижное семейство из Ново-Переделкино уже вовсю строит зимние плотины. Для чего бобрам такие сложные технические сооружения и стоит ли им помогать?

Подробнее – в репортаже Ольги Демидовой

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