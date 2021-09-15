Песков опроверг подготовку нового локдауна из-за коронавируса

Продолжительность самоизоляции Владимира Путина определят медики

Вопрос о введении новых ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции в России не стоит. Об этом в среду, 15 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя вероятность нового локдауна, представитель Кремля подчеркнул, что речь об этом не идет. Относительно прогнозов по заболеваемости COVID-19 Песков указал, что у вирусологов всегда существует "очень широкий диапазон мнений".

Пресс-секретарь президента также рассказал, что решение о продолжительности самоизоляции Владимира Путина будут принимать медики, пока конкретные сроки не обозначались. Дмитрий Песков уточнил, что сам он не уходит на карантин, так как не имел контактов с коронавирусными больными и с главой государства в последнее время.

Представитель Кремля напомнил, что у Владимира Путина высокий титр антител к COVID-19. Решение о ревакцинации принимают специалисты, которые занимаются в том числе и обеспечением эпидемиологической безопасности главы государства, сообщает РИА Новости.

14 сентября Владимир Путин объявил, что уходит на самоизоляцию, поскольку контактировал с человеком, у которого позднее выявили коронавирусную инфекцию. Участие в запланированных мероприятиях глава государства будет принимать по видеосвязи.

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