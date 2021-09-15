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Собянин: Центр амбулаторной онкопомощи в Боткинской больнице готов к открытию

13:10
  • среда
  • 15 сентября 2021

Мэр рассказал о модернизации Боткинской больницы

В столичной клинической больнице имени Боткина завершился капитальный ремонт Центра амбулаторной онкологической помощи. Здание в среду осмотрел Сергей Собянин.

В ходе работ пятиэтажный корпус площадью почти 4 тысячи квадратных метров практически полностью перестроили. Утеплили фасад, отремонтировали крышу, заменили инженерные коммуникации, а также дверные и оконные блоки. Для маломобильных граждан создана безбарьерная среда, сообщает "ТВ Центр".

Мощность нового Центра позволяет принимать в два раза больше пациентов. В результате попасть на приём к онкологу можно будет в самые короткие сроки. Принять первых пациентов там планируют в конце месяца.

"В этом году мы закончим реконструкцию еще двух таких амбулаторных центров – в 40-й больнице и 1-й онкологической больнице. Надеюсь, что они по качеству не будут уступать Боткинской больнице, её центру. В целом уже серьезно так вырисовывается контур всей онкологической службы города, которую мы с вами обсуждали много лет, вышли на единую структуру онкологической помощи в составе многопрофильных центров, лабораторий первоклассных", - отметил Собянин.

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