Суд отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову

Кассационная жалоба осталась без удовлетворения

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался изменить приговор заслуженному артисту России Михаилу Ефремову по делу о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом.

В среду, 15 сентября, суд рассмотрел кассационную жалобу защиты Ефремова. Адвокаты просили уменьшить осужденному срок заключения.

Прокурор настаивал на том, чтобы суд оставил Ефремову назначенное наказание без изменений. Представитель гособвинения выразил мнение, что актер не может принести пользу обществу в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщает АГН "Москва".

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Джип, которым управлял актер, врезался в фургон. Водитель машины Сергей Захаров умер на следующий день в больнице.

Михаил Ефремов, выступая на судебном заседании по видеосвязи, заявил, что на нем полностью лежит вина за гибель Сергея Захарова. Актер рассказал, что молится за жертву аварии, а также повинился за участие в "адвокатском шоу" Эльмана Пашаева, представлявшего интересы Ефремова в суде.

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