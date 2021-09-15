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На Украине открылся первый в мире факультет TikTok

13:33
  • среда
  • 15 сентября 2021

"Стране есть чем удивлять мир"

В Киевском университете культуры открылся первый в мире факультет социальной сети TikTok.

Как сообщил ректор университета Михаил Поплавский, это трендовый проект, котроый привлечет в страну креативную и амбициозную молодежь.

"TikTok - это инновационно и молодежно, это новый феномен. Моя миссия - украинизировать TikTok <…> Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир", - сообщил он во время презентации факультета.

Поплавский заверил, что по окончании учебы студенты получат соответствующие дипломы.

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