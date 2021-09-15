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Отопление включили более чем в половине жилых домов Москвы

13:37
  • среда
  • 15 сентября 2021

По указанию Сергея Собянина 13 сентября стартовал отопительный сезон

Отопление включено более чем в 50% жилых домов и в 63% социальных объектов Москвы. Об этом в среду, 15 сентября, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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Бирюков напомнил, что по указанию мэра Москвы в понедельник в городе стартовал отопительный сезон. Процедура включения отопления занимает несколько дней, технологический срок составляет пять суток.

Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, потом тепло поступает на предприятия торговли и промышленности, сообщает АГН "Москва".

13 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в столице. Он подчеркнул, что вся система подготовлена к началу отопительного сезона, поэтому в течение пяти дней во все дома и соцобъекты в городе подадут тепло.

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