Отопление включили более чем в половине жилых домов Москвы

По указанию Сергея Собянина 13 сентября стартовал отопительный сезон

Отопление включено более чем в 50% жилых домов и в 63% социальных объектов Москвы. Об этом в среду, 15 сентября, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков напомнил, что по указанию мэра Москвы в понедельник в городе стартовал отопительный сезон. Процедура включения отопления занимает несколько дней, технологический срок составляет пять суток.

Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, потом тепло поступает на предприятия торговли и промышленности, сообщает АГН "Москва".

13 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в столице. Он подчеркнул, что вся система подготовлена к началу отопительного сезона, поэтому в течение пяти дней во все дома и соцобъекты в городе подадут тепло.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram