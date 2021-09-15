Попова: в России есть тест-система для выявления вируса Нипах

Впервые вирус выявили в Малайзии в 1998 году

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала на встрече с медиками Ростовского государственного медицинского университет о разработке в России тест-системы для выявления обнаруженного в Индии вируса Нипах.

"Коллеги очень быстро сделали тест-систему. То есть сегодня мы можем различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае выявления пациента с такими симптомами", - отметила руководитель ведомства, слова которой приводит ТАСС.

Впервые вирус Нипах выявили в Малайзии в 1998 году. Вспышки заболевания с тех пор периодически отмечаются в Азии.

Из-за вируса начинаются воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. Специфических средств лечения и профилактики в настоящее время не существует.

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