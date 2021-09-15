Александр Мажуга: Волонтерство становится частью образования студентов

Оно дает бесценный социальный опыт

Волонтерство становится частью образовательного процесса в российских вузах.

Высшее образование – это не только лекции, семинары и практика. Волонтерство помогает студентам обрести социальный опыт и улучшить свои профессиональные навыки, уверен профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга

Добровольческая деятельность помогает вникнуть в проблемы, с которыми сталкиваются люди, предлагает различные варианты помощи. Волонтерство учит работать совершенно с разными людьми, а также находить новых друзей.

"Волонтерство сегодня стало обычным явлением в молодежной среде, что позволяет говорить о стабильность и здоровье общества", - отметил специалист ООО "Оптик Вижн" Михаил Мишарин.

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