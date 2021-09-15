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Россия отказалась нести ответственность за вызванные Западом миграционные кризисы

14:21
  • среда
  • 15 сентября 2021

Такую позицию озвучил глава МИД Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам совместного заседания глав МИД ОДКБ, что Москва осуждает действия западных стран в Ливии.
Лавров рассказал об истерике Киева по поводу "Северного потока - 2"

Как отметил руководитель внешнеполитического ведомства, через разбомбленную Ливию на север потекли нелегальные мигранты, для Евросоюза это бремя стало слишком тяжелым.

"Он стал призывать всех остальных разделить бремя ответственности за судьбу этих мигрантов. Мы не собираемся делить бремя ответственности за то, что было не только не поддержано нами, а было нами осуждено", - подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС).

Ранее глава МИД заявил, что Россия готова вести диалог с НАТО на профессиональном уровне по линии военных. Как напомнил министр, этот диалог был прерван в качестве так называемого наказания после событий на Украине и в Крыму.

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