Врач назвала опасные признаки нехватки железа

Одной диетой делу не помочь

Врач-гематолог Елена Кузнецова рассказала, что делать при железодефиците и как его распознать.

На первых двух стадиях анемии гемоглобин может оставаться в норме, а на третьей начинают проявляться опасные симптомы: бледная кожа, выпадение волос, ломкие ногти, одышка и постоянная усталость. Человека с железодефицитом может "тянуть" на сырые крупы и мясо, мел, землю и известку, может появиться желание нюхать бензин, краску и ацетон.

За уровнем желез необходимо следить женщинам с обильными менструациями, людям с кровотечениями из носа или десен, геморроем. Начеку стоит быть и тем, чьи матери страдали от нехватки железа, а также рожденным раньше срока или двойняшкам-тройняшкам, сообщила врач изданию "Аргументы и факты".

Железо содержится в говядине, гранате, бобовых, абрикосах, орехах, халве, грибах и морепродуктах. Врач отметила, что при железодефиците одной диетой обойтись нельзя. Поэтому нужно обратиться к врачу-гематологу, сдать анализы и подобрать грамотное лечение.

"С пищей в организм поступит не больше 2 мг железа. Для наглядности: стабильные кровопотери обычно уносят из человеческого организма от 40 до 90 мг микроэлемента", - объяснила Кузнецова.

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