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Учения "Запад-2021" завершились

14:27
  • среда
  • 15 сентября 2021

Практические действия войск проходили с 10 сентября

На нижегородском полигоне Мулино прошла официальная церемония закрытия совместных стратегических учений Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021", передает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны.
Путин прибыл в Нижегородскую область на учения "Запад-2021"

"Учение "Запад-2021" показало, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию", - отметил генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Наиболее отличившихся военнослужащих поощрили ведомственными наградами Минобороны России.

Практические действия войск проходили с 10 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Участие принимали около 200 тысяч человек и до 760 единиц боевой техники.

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