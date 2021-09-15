Светлана Разворотнева вынесла обсуждение ситуации с перестройкой гаража в хостел на улице Мельникова на новый уровень

К решению ситуации подключился Совет по правам человека

К решению ситуации с переустройством паркинга в жилом комплексе на улице Мельникова в хостел подключился Совет по правам человека при президенте России. Это произошло по инициативе советника мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светланы Разворотневой.

В ходе расширенного заседания постоянной комиссии по социальным и культурным правам Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Светлана Разворотнева рассказала о проблемах, которые возникли у жителей улицы Мельникова. Люди просят пресечь переоборудование помещений многоярусного паркинга в хостел. Также жильцы недовольны тем, что не построен детский сад и не благоустроены придомовые территории, обещанные застройщиком.

В здании паркинга была проведена межведомственная проверка, которая подтвердила перепланировку строения. Объект внесен Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости в постановление правительства №819–ПП с целью ведения судебно-претензионной работы по признанию здания гаража-стоянки самовольной постройкой и приведения объекта в первоначальное положение.

На собственника паркинга наложены штрафы, однако организация ведет судебные тяжбы с каждым ведомством и продолжает переустройство, несмотря на то, что к работе подключились и прокуратура, и Мосгосстройнадзор, и МЧС, и московская Госинспекция по недвижимости.

Светлана Разворотнева напомнила, что вопрос о паркинге на улице Мельникова выносился на обсуждение с мэром Москвы Сергеем Собяниным, к решению ситуации подключились все городские институты. Советник мэра пообещала продолжить добиваться восстановления законности, подчеркнув, что важно на законодательном уровне оградить людей, приобретающих жилье у застройщиков, от подобных ситуаций.

Разворотнева напомнила, что нормы обеспечения жилой застройки парковочными комплексами и социальными объектами должны носить обязательный характер, а не рекомендательный, как сейчас.

Также Светлана Разворотнева подчеркнула необходимость законодательного предоставления возможности собственникам осуществлять приемку не только своих квартир у застройщика, но и объектов инфраструктуры, заявленных при подписании договоров соинвестирования или купли-продажи жилья. Жилые комплексы должны приниматься как единый с инфраструктурным наполнением объект.

Участники комиссии поддержали правозащитницу. Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что описанная Светланой Разворотневой ситуация будет внесена в резолюцию Совета по правам человека с требованием соблюсти законные права жителей комплекса на улице Мельникова. Резолюцию направят в Государственную думу и Совет Федерации. Также она войдет в доклад президенту России Владимиру Путину, который состоится в конце 2021 года.

Адвокат Денис Куликов напомнил, что преступления, связанные с долевым строительством жилья, регламентируются статьей 200.3 Уголовного кодекса "Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости". Однако закон не регламентирует ответственность застройщика за то, что он не в полной мере обеспечивает социальную инфраструктуру, обещанную покупателям квартир на стадии строительства жилых комплектов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram