Дело сбившей детей на переходе москвички передали в прокуратуру

Решается вопрос об утверждении обвинительного заключения

Дело московской студентки Валерии Башкировой, сбившей на переходе в столице трех детей, поступило в прокуратуру, сообщается в Тelegram-канале надзорного ведомства.

"В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении 19-летней Валерии Башкировой", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова за рулем Mazda сбила на нерегулируемом переходе мальчиков 5 и 4 лет и девочку 9 месяцев.

Оба мальчика скончались в больнице. Девочка получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Башкирову арестовали.

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