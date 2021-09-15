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Дело сбившей детей на переходе москвички передали в прокуратуру

14:35
  • среда
  • 15 сентября 2021

Решается вопрос об утверждении обвинительного заключения

Дело московской студентки Валерии Башкировой, сбившей на переходе в столице трех детей, поступило в прокуратуру, сообщается в Тelegram-канале надзорного ведомства.
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"В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении 19-летней Валерии Башкировой", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова за рулем Mazda сбила на нерегулируемом переходе мальчиков 5 и 4 лет и девочку 9 месяцев.

Оба мальчика скончались в больнице. Девочка получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Башкирову арестовали.

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