Подростка положили в больницу из-за зависимости от компьютерной игры

Это первый случай госпитализации в мире
В Испании молодого человека госпитализировали на два месяца из-за чрезмерного увлечения компьютерной игрой Fortnite.
Инцидент произошел в автономном сообществе Валенсия, пишет ТАСС. Юноша отказывался выходить из дома и общаться с людьми. В результате его поместили под наблюдение врачей.
Специалисты связали зависимость несовершеннолетнего испанца со смертью его родственника и высоким уровнем тревоги.
Как сообщают местные СМИ, это первый в мире случай госпитализации из-за зависимости от видеоигры.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram