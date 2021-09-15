Подростка положили в больницу из-за зависимости от компьютерной игры

Это первый случай госпитализации в мире

В Испании молодого человека госпитализировали на два месяца из-за чрезмерного увлечения компьютерной игрой Fortnite.

Инцидент произошел в автономном сообществе Валенсия, пишет ТАСС. Юноша отказывался выходить из дома и общаться с людьми. В результате его поместили под наблюдение врачей.

Специалисты связали зависимость несовершеннолетнего испанца со смертью его родственника и высоким уровнем тревоги.

Как сообщают местные СМИ, это первый в мире случай госпитализации из-за зависимости от видеоигры.

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