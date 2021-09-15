В Ангарске заключенный напал на сотрудника колонии

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Иркутской области в исправительной колонии №2 Ангарска произошло нападение на сотрудника, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главного управления ФСИН по региону.

Инцидент произошел в среду около 11 утра. Сотрудник отдела безопасности проверял выполнение распорядка дня.

"При выходе из локального участка на него со спины напал один из осужденных и нанес удар заточенной металлической пластиной", - сказано в сообщении.

Жизни пострадавшего ничего не угрожает, ему оказали помощь. Решается вопрос о возбуждении дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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