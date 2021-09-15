"Я советский человек": Рогозин попросил не присылать ему "идиотские смайлики"

"Хотите что-то сказать, напишите", добавил он

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не хочет получать в социальных сетях сообщения, содержащие смайлики и мемы.

"Друзья, большая просьба: не ставьте мне <...> мемы и идиотские смайлики. Мне 57 лет, я советский человек, трижды дед", - написал глава госкорпорации в Facebook.

Сообщение появилось в комментариях под постом самого Рогозина о запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb.

Как отметил Рогозин, "Роскосмос" - консервативная отрасль, в которой нет места для "нафталиновых друзей".

"Если хотите что-то сказать, напишите", - уточнил глава "Роскосмоса".

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