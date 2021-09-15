В теле умершего в Петербурге ребенка нашли фрагмент иглы

Мальчик погиб из-за инородного тела в легком

Следователи в Петербурге расследуют смерть полуторамесячного мальчика, в легком которого обнаружили фрагмент иглы.

"Днем 12 сентября 2021 года ребенок скончался от инородного тела (части иглы) в левой плевральной полости с повреждением левого легкого и развитием кровопотери", - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, после рождения мальчик находился на лечении в нескольких медицинских учреждениях города. При оказании ему медицинской помощи в один из периодов в теле ребенка осталось инородное тело.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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