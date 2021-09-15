"Не наигралась": Волочкова показала свои любимые игрушки

Звезда продемонстрировала плюшевых медведей и обезьянку

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своей привязанностью. На этот раз речь не о мужчине, а об игрушках.

Звезда продемонстрировала в своем Instagram плюшевых медведей и обезьянку и со смехом пояснила, что "видимо, в детстве пока у балетного станка стояла, не наигралась".

При этом не уточняется, хранит ли Волочкова эти игрушки с детских лет или приобрела во взрослом возрасте.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о романе с голливудским актером Джимом Керри. Роман был коротким, но тем тяжелее было расставаться, поскольку Волочкова, по ее словам, успела влюбиться в комика.

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