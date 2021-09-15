Украина может получить "Железный купол" от США

Поправку в проект оборонного бюджета внес конгрессмен Скотт Франклин

Как сообщил в среду офис Владимира Зеленского со ссылкой на данные издания Politico, Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол").

"Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США, сообщает издание Politico", - сказано в сообщении.

Пентагон должен представить в Конгресс отчет с вариантами потенциальной продажи или передачи.

Кроме того, в законопроекте содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов.

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