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Украина может получить "Железный купол" от США

15:48
  • среда
  • 15 сентября 2021

Поправку в проект оборонного бюджета внес конгрессмен Скотт Франклин

Как сообщил в среду офис Владимира Зеленского со ссылкой на данные издания Politico, Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол").
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"Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США, сообщает издание Politico", - сказано в сообщении.

Пентагон должен представить в Конгресс отчет с вариантами потенциальной продажи или передачи.

Кроме того, в законопроекте содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов.

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