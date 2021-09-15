Путин поздравил мультипликатора Норштейна с 80-летием

Глава государства назвал классикой работы художника

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Юрия Норштейна с 80-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал художника легендарным отечественным мультипликатором, чьи произведения являются классикой.

"Уважаемый Юрий Борисович! Поздравляю Вас с 80-летием. <…> И, конечно, глубокого признания достойна Ваша многолетняя педагогическая деятельность, искреннее внимание, которое Вы уделяете воспитанию одарённой молодёжи", - говорится в поздравлении.

Путин пожелал Норштейну доброго здоровья и благополучия.

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