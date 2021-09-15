В работе Telegram произошел сбой

Жалуются пользователи из России, Украины и Великобритании

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram, следует из данных сайта Downdetector.

По состоянию на 15:26 по Москве были зафиксированы 402 жалобы. Это неполадки в работе приложения, проблемы с подключением сервера, сложности с отправкой сообщений.

Отмечается, что некорректно ведет себя Telegram в том числе у жителей России, Украины и Великобритании.

Telegram был создан в 2013 году основателем соцсети "ВКонтакте" Павлом Дуровым.

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