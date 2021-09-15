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ЦБ попросит банки тормозить платежи в адрес криптобирж

16:03
  • среда
  • 15 сентября 2021

Регулятор хочет удержать россиян от эмоциональных покупок криптовалюты

Банк России проведет работу с кредитно-финансовыми организациями с тем, чтобы они тормозили платежи в адрес криптобирж. Об этом в среду, 15 сентября, рассказал на международном банковском форуме "Банки России — XXI век" первый зампред финансового регулятора Сергей Швецов.
Назван главный риск биткоина

Представитель Центробанка пояснил, что эта мера направлена на ограничение возможностей для эмоциональных покупок криптовалюты, поскольку "есть большая вероятность, что как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться в ноль".

Швецов озвучил позицию ЦБ, согласно которой рынок криптовалюты представляет собой большое минное поле, риски очень высоки, а защита со стороны финансовых регуляторов полностью отсутствует.

Зампред Банка России предупредил, что даже хранение криптовалют сопряжено с рядом рисков, сообщает РБК.

Россия не готова к признанию биткоина официальным платежным средством, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что легализация криптовалюты ничего, кроме вреда финансовой и экономической системе, нанести не может.

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