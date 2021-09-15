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Массовое ДТП произошло на северо-востоке Москвы

16:14
  • среда
  • 15 сентября 2021

Столкнулись пять авто и мотоцикл

Как сообщил в Telegram московский Департамент транспорта, на северо-востоке столицы случилась массовая авария.
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"На 1-м Алтуфьевском путепроводе произошла авария с участием 5 автомобилей и одного мотоцикла", - сказано в сообщении.

Движение в сторону центра уже восстановлено, прежде оно было затруднено на 1,8 километра.

Данные о пострадавших уточняются, на месте ДТП находятся представители оперативных служб.

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