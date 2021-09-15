Эксперт объяснил причины высоких цен на газ в Европе

На европейских биржах стоимость контрактов на октябрьские поставки превысила 960 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ бьют исторические рекорды. Сегодня на европейских биржах стоимость контрактов на октябрьские поставки превысила 960 долларов за тысячу кубометров. На азиатских торговых площадках цены на голубое топливо еще выше. Эксперты не исключают дальнейший рост котировок и превышение отметки в тысячу долларов, поскольку впереди отопительный сезон, а запасы в хранилищах на 20 процентов ниже прошлогодних.

С весны цены на голубое топливо в Европе подскочили в четыре раза, динамика же последних дней и вовсе говорит о панике. Критическая отметка в тысячу долларов за тысячу кубометров - абсолютный исторический максимум - уже не кажется фантастикой. Европейские хранилища стремительно пустеют. Зима близко, а топить нечем.

"В чем причина? Ну, во-первых, высокий спрос в Азии оттянул СПГ. И вот тот СПГ, на который рассчитывал европейский рынок - что он как раз обеспечит какую-то надежность поставок - он просто больше половины уплыл в Азию. Собственная добыча, как мы знаем, в Европе продолжает снижаться. Россия поставляет газ, но опять же у нас была холодная зима, у нас идет сейчас наполнение газохранилищ, принято решение о раннем начале отопительного сезона. Понятно, что главный приоритет - это внутренний рынок и заключенные контракты на поставку на экспорт", - прокомментировал Вячеслав Кулагин, заведующий отделом института энергетических исследований РАН.

И вот здесь нужно понимать, что стоимость газа выросла только для тех покупателей, которые не заключали с "Газпромом" этих самых долгосрочных контрактов. Получается, Европа - словно унтер-офицерская вдова - сама себя высекла, когда, во-первых, начала отказываться от таких соглашений, а, во-вторых, перешла на рыночное ценообразование, отвязав стоимость голубого топлива от положения дел на рынке нефти. Ситуацию усугубил и курс на зеленую экономику. Направить дополнительные объемы в хранилища и стабилизировать цены можно было бы за счет угля. Однако массовое закрытие угольных станций в Старом свете исключило и такую возможность. Теперь вся надежда - на "Северный поток-2".

"Потребности большие, непонятно, какая будет зима: если будут холода, то, конечно, газа нужно будет еще больше. Безусловно, скорейший ввод "Северного потока - 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на газ в Европе, это очевидно", - сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Тем более, что трубопровод уже достроен. И дело - за малым: его должен сертифицировать немецкий регулятор. Процедура небыстрая, однако в условиях кризиса, вероятно, может пройти и в ускоренном режиме. Впрочем, российская сторона прогнозы строит с осторожностью. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о четырех месяцах, добавив, что нападки со стороны политических оппонентов на этот сугубо экономический проект, вне всяких сомнений, продолжатся.

"Наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень истерики. Это у них привычка, это вошло в правило у них – что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот "Северный поток-2", нет, остановите, не сможете остановить – давайте нам деньги в качестве компенсации, давайте положим на бумагу, что, если русские что-нибудь сделают, когда "Северный поток-2" будет функционировать, вы сразу что-то русским сделаете в ответ", - сказал Лавров.

Однако достоинством в Киеве пока даже не пахнет. Вот украинский министр энергетики встретился с немецким коллегой и стал по сути шантажировать.

"Если транзитные объёмы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придётся оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надёжный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России ещё больше рычагов влияния на геополитику", - заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

В том же ключе провел переговоры и руководитель "Нафтогаза", в очередной раз потребовав у представителя Германии гарантий сохранения транзита голубого топлива через Украину. Понятно, что общаться в таком вызывающем тоне Киев мог себе позволить лишь при поддержке Вашингтона. А там, за океаном, все еще тлеет надежда поставить заглушку на трубу.

"Введение в эксплуатацию "Северного потока - 2" означает более дешевый газ для Берлина, меньшие отчисления за транзит для Киева и много политической драмы для США. Неслучайно в Госдепартаменте уже заявили, что продолжают изучать организации, потенциально вовлеченные в этот проект, на предмет необходимости ввести против них санкции", - говорится в статье Politico.

Эксперты признают: в ходе сертификации России и Германии действительно придется согласовать множество моментов. Разногласия существуют, однако все они - чисто юридического и технического характера.

Ольга Оксенич, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

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