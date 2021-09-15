Захарова высказалась о вмешательстве США в дела России

В этот раз американцы действуют несколько иначе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в эфире телеканала "Россия-24", чем отличительна нынешняя кампания США по вмешательству в российские суверенные дела.

"В этот раз это вмешательство основывается на очень основательной технологической базе, и об этом мы и говорили американскому послу, который был вызван в МИД", - сказала спикер внешнеполитического ведомства.

Дипломат при этом отметила, что формируют базу "те самые интернет-гиганты, IT-монополии Соединенных Штатов Америки, которые как бы отделены от государства".

Как заметила Захарова, в преддверии выборов в Государственную думу информационные атаки на Россию усилились многократно, но страна готова их отражать. "Мы готовы к этому", - подчеркнула представитель МИД.

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