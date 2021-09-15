ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова высказалась о вмешательстве США в дела России

16:31
  • среда
  • 15 сентября 2021

В этот раз американцы действуют несколько иначе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в эфире телеканала "Россия-24", чем отличительна нынешняя кампания США по вмешательству в российские суверенные дела.
Посла США вызвали в российский МИД

"В этот раз это вмешательство основывается на очень основательной технологической базе, и об этом мы и говорили американскому послу, который был вызван в МИД", - сказала спикер внешнеполитического ведомства.

Дипломат при этом отметила, что формируют базу "те самые интернет-гиганты, IT-монополии Соединенных Штатов Америки, которые как бы отделены от государства".

Как заметила Захарова, в преддверии выборов в Государственную думу информационные атаки на Россию усилились многократно, но страна готова их отражать. "Мы готовы к этому", - подчеркнула представитель МИД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг США на фоне Кремля
Флаг США на фоне Кремля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.