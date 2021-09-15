Опубликован полный "список Собянина" на выборах в Госдуму

В перечень вошли 15 кандидатов в депутаты Госдумы

Сергей Собянин представил свою команду на выборах в Государственную думу. Список опубликован на персональном сайте Собянина.

"Я возглавляю московский список "Единой России" и призываю вас отдать свой голос за эту партию, которая идет на выборы большой командой кандидатов при поддержке неравнодушных москвичей", - написал Собянин.

Он подчеркнул, что в команду входят люди с разным политическим и профессиональным опытом. Среди них есть действующие депутаты Государственной думы и общественные деятели, которые впервые выдвинули свои кандидатуры.

"Каждого из них я знаю как человека, который искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей", - отметил Собянин.

Список Сергея Собянина на предстоящих выборах:

Телеведущий Тимофей Баженов; военный репортер Евгений Попов; депутат Госдумы Петр Толстой; правозащитница Светлана Разворотнева; депутат Госдумы Дмитрий Саблин; предприниматель Евгений Нифантьев; руководитель общероссийского движения "Совет матерей" Татьяна Буцкая; ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга; депутат Госдумы Ирина Белых; врач-педиатр Александр Румянцев; депутат Госдумы Роман Романенко; депутат Госдумы Галина Хованская; народный артист России Дмитрий Певцов; публицист Анатолий Вассерман; доброволец-спасатель Олег Леонов.

Многодневные выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Москвичи могут проголосовать онлайн. Жители столицы выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№19 и №37), а также муниципальных депутатов в Щукине.

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