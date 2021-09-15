Опубликован полный "список Собянина" на выборах в Госдуму

В перечень вошли 15 кандидатов в депутаты Госдумы
Сергей Собянин представил свою команду на выборах в Государственную думу. Список опубликован на персональном сайте Собянина.
"Я возглавляю московский список "Единой России" и призываю вас отдать свой голос за эту партию, которая идет на выборы большой командой кандидатов при поддержке неравнодушных москвичей", - написал Собянин.
Он подчеркнул, что в команду входят люди с разным политическим и профессиональным опытом. Среди них есть действующие депутаты Государственной думы и общественные деятели, которые впервые выдвинули свои кандидатуры.
"Каждого из них я знаю как человека, который искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей", - отметил Собянин.
Список Сергея Собянина на предстоящих выборах:
- Телеведущий Тимофей Баженов;
- военный репортер Евгений Попов;
- депутат Госдумы Петр Толстой;
- правозащитница Светлана Разворотнева;
- депутат Госдумы Дмитрий Саблин;
- предприниматель Евгений Нифантьев;
- руководитель общероссийского движения "Совет матерей" Татьяна Буцкая;
- ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга;
- депутат Госдумы Ирина Белых;
- врач-педиатр Александр Румянцев;
- депутат Госдумы Роман Романенко;
- депутат Госдумы Галина Хованская;
- народный артист России Дмитрий Певцов;
- публицист Анатолий Вассерман;
- доброволец-спасатель Олег Леонов.
Многодневные выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Москвичи могут проголосовать онлайн. Жители столицы выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№19 и №37), а также муниципальных депутатов в Щукине.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram