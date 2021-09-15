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Опубликован полный "список Собянина" на выборах в Госдуму

16:32
  • среда
  • 15 сентября 2021

В перечень вошли 15 кандидатов в депутаты Госдумы

Сергей Собянин представил свою команду на выборах в Государственную думу. Список опубликован на персональном сайте Собянина.

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"Я возглавляю московский список "Единой России" и призываю вас отдать свой голос за эту партию, которая идет на выборы большой командой кандидатов при поддержке неравнодушных москвичей", - написал Собянин.

Он подчеркнул, что в команду входят люди с разным политическим и профессиональным опытом. Среди них есть действующие депутаты Государственной думы и общественные деятели, которые впервые выдвинули свои кандидатуры.

"Каждого из них я знаю как человека, который искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей", - отметил Собянин.

Список Сергея Собянина на предстоящих выборах:

  1. Телеведущий Тимофей Баженов;
  2. военный репортер Евгений Попов;
  3. депутат Госдумы Петр Толстой;
  4. правозащитница Светлана Разворотнева;
  5. депутат Госдумы Дмитрий Саблин;
  6. предприниматель Евгений Нифантьев;
  7. руководитель общероссийского движения "Совет матерей" Татьяна Буцкая;
  8. ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга;
  9. депутат Госдумы Ирина Белых;
  10. врач-педиатр Александр Румянцев;
  11. депутат Госдумы Роман Романенко;
  12. депутат Госдумы Галина Хованская;
  13. народный артист России Дмитрий Певцов;
  14. публицист Анатолий Вассерман;
  15. доброволец-спасатель Олег Леонов.

Многодневные выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Москвичи могут проголосовать онлайн. Жители столицы выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№19 и №37), а также муниципальных депутатов в Щукине.

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