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Стали известны подробности госпитализации президента Чехии

16:45
  • среда
  • 15 сентября 2021

Сначала были проведены консультации со специалистами

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал о состоянии ранее попавшего в больницу президента страны Милоша Земана.
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"Думаю, что оно не должно вызывать опасений. Его состояние здоровья никогда не было таким, чтобы вызывать опасения. Их нет и сейчас", - сказал глава чешского кабмина (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в больницу Земана отправили после консультаций с врачами. Спекуляции о проблемах со здоровьем главы государства Бабаиш назвал неуместными.

Ранее СМИ писали, что Земан останется в больнице как минимум до пятницы. По данным источников, это профилактическое обследование.

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