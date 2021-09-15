Нифантьев: Преподавание финансовой грамотности поможет избежать высокой закредитованности населения

В школьную программу оно войдет с 1 сентября 2022 года

Член Общественной палаты Евгений Нифантьев отметил, что преподавание финансовой грамотности (войдет в школьную программу с 1 сентября 2022 года и будет интегрировано в уроки математики, географии и обществознания) является работой на долгосрочную перспективу и приведет к оздоровлению экономики.

"Здорово, что школьная программа шагает в ногу со временем и отвечает на актуальные запросы общества. Именно в детстве закладываются важнейшие привычки, в том числе правильное отношение к деньгам, которое влияет на финансовое поведение во взрослом возрасте"", - подчеркнул Нифантьев.

Он добавил, что сегодня система образования должна быть максимально практикоориентированной. Нововведение позволит многим людям избежать попадания в долговую яму и не допустить закредитованности.

При этом член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина отметила, что преподавание финансовой грамотности - успешная мировая практика, это сказывается на уровне благосостояния населения.

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