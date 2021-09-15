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Чубайс предрек непростые для России решения на конференции в Глазго

17:25
  • среда
  • 15 сентября 2021

Дискуссия рискует оказаться сложной сразу по ряду вопросов

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что на предстоящей в ноябре климатической конференции ООН в Глазго 31 октября могут быть приняты резкие решения.
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"Честно говоря, там можно ожидать каких-то очень-очень резких решений по двум вопросам. Один вопрос - уголь, второй вопрос - метан. В этих двух вещах, мне кажется, есть возможность или опасность каких-то непростых решений, в том числе и для нас", - отметил спецпредставитель (цитата по ТАСС).

Он добавил, что дискуссия будет в целом сложная.

Ранее стало известно, что Владимир Путин пока не принял решения относительно своего участия в этом мероприятии. При этом за некоторое время до него президент России проведет совещание по климатической политике.

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