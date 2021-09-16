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Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

06:00
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Что готовит нам этот день?

♈ Овен

День принесет много переживаний. Упрямство на протяжении дня, особенно в отношениях с семьей, неуместно: помните об эффекте бумеранга. Попробуйте вместо негативной реакции просто согласиться с мнением большинства.

♉ Телец

Пора оторваться от деловых процессов и заняться благоустройством домашнего очага. Делайте уборку, ремонт, покупайте мебель или предметы интерьера в дом.

♊ Близнецы

День окажется продуктивным в сфере общения, работы по дому, планирования. Заручитесь поддержкой самого близкого человека – вместе вы сможете свернуть горы.

♋ Рак

Вам поступит предложение провести время с семьей: отправиться на природу или на дачу. В любом случае, маленькое путешествие зарядит приятными эмоциями.

♌ Лев

Желательно провести время с пользой: отправиться в театр, кино, просто на прогулку в ближайший парк. Вы слишком сосредоточены на работе и на себе.

♍ Дева

День окажется интересным. Он принесет необычных людей и ценные идеи. Будьте внимательны, не упускайте из виду важные детали. В дальнейшем они помогут вам определиться со своим предназначением.

♎ Весы

Обязательно займитесь творчеством. В вас давно назревает целый фонтан креативных идей, которые вы боитесь реализовать. Попробуйте начать сегодня – и будете удивлены, насколько мир дружелюбно принимает творцов.

Скорпион

День тяжелых испытаний. Придется определиться с тем, что надеть, что готовить, что сказать. Отпустите наконец-то стремление быть идеальным человеком: таких не существует.

♐ Стрелец

День принесет много ценных инсайтов. Мотивация бьет ключом, вам нужно только успевать за своими идеями. Запишите шаги, их воплощение в реальность, но практиковать написанное пока не стоит.

♑ Козерог

Несколько ленивый день, когда не хочется делать ровным счетом ничего. Возможно, вы устали. Значит, пора восстановить ресурсы при помощи рыбалки, танцев или посиделок с друзьями.

♒ Водолей

Продуктивный день, направленный на творческие решения во всем. Вы с легкостью осилите любую задачу, если она не требует присутствия юриста. Подписание документов лучше перенести.

♓ Рыбы

Спокойный период, в который нужно рассказывать бумаге о своих планах. Вселенная подскажет, куда двигаться, чтобы выполнить поставленные задачи.

Гороскоп составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

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