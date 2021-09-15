Собянин подвел итоги программы благоустройства Москвы в 2021 году

Всего с 2011 года власти комплексно благоустроили 441 улицу и общественное пространство

Как сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы, в 2021 году в столице было благоустроено более 5 тысяч дворов, парков и других городских объектов.

Основные работы были следующими: благоустройство площадей, улиц и парков, ремонт жилых домов и благоустройство дворовых территорий, экологический мониторинг и охрана окружающей среды, обеспечение надежной и бесперебойной работы городской инфраструктуры.

Отмечено, что всего с 2011 года власти комплексно благоустроили 441 улицу и общественное пространство общей протяженностью 337,7 километра.

"В 2021 году новый облик получил 21 городской объект, в том числе: улицы и набережные острова Балчуг; Дмитровский пер., соединяющий ул. Большая Дмитровка и Петровка; участок Ленинского проспекта от ул. Кравченко до МКАД (5 км); ул. Красная Пресня и Звенигородское шоссе до ТТК (2,5 км); территория, прилегающая к открытому в 2020 году центру "Моя работа" по адресу: ул. Шаболовка, д. 48", - сказано в сообщении.

В мэрии добавили, что в планах на следующий год - благоустройство 52 общественных пространств. Так, продолжится благоустройство Ленинского проспекта на участке от Садового кольца до Университетского проспекта. Кроме того, запланирован комплекс мероприятий на территории районов Пресненский, Арбат, Хамовники и Замоскворечье, а также на Волоколамском шоссе и участке Кутузовского проспекта.

В исторической части Москвы удалось создать единый комфортный пешеходный маршрут от "Москва-Сити" до Таганской площади протяженностью 19 километров, включающий, в частности, Краснопресненскую, Новодевичью, Кремлевскую и Москворецкую набережные.

"В 2021 году завершено благоустройство острова Балчуг, которое охватило Репинский сквер (Болотную площадь), Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую набережные и прилегающие к ним ул. Садовническая, 1-я и 2-я Раушская, Фалеевский, Комиссариатский и Садовнический пер. Всего - порядка 9 км", - добавили в пресс-службе.

С 2011 года, продолжили там, в порядок было приведено 886 парковых территорий общей площадью свыше 19,5 тысячи гектаров. "Летом - это велодорожки, спортивные площадки, площадки воркаут, а зимой - лыжные трассы, катки и горки для катания", - рассказали в мэрии.

В этом году было проведено либо завершается благоустройство 121 парка и знакового объекта общей площадью более 950 гектаров.

При этом ведется и благоустройство прилегающих к 29 транспортным объектам территорий общей площадью 218,7 гектара - включая 14 станций Московского метрополитена, четыре станции МЦД, четыре автобусных маршрута в ТиНАО и семь шумозащитных экранов. В планах на будущий год - работы на территориях, прилегающих к 16 транспортным объектам.

В рамках программы реконструкции поликлиник планируется провести обновить порядка 200 зданий, в том числе 137 поликлиник первой очереди и свыше 60 зданий второй очереди.

В 2020-2021 годах завершена реконструкция 30 зданий поликлиник общей площадью порядка 84 тысяч квадратных метров. Продолжаются работы по реконструкции 46 зданий городских поликлиник общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. Вместе с тем ведется капитальный ремонт шести корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи и четырех корпусов Боткинской больницы.

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