Олег Леонов: Нам удалось спасти уже 13 исторических зданий в центре Москвы

Власти столицы обновили список объектов культурного наследия

В Москве обновили список объектов культурного наследия. Благодаря работе Олега Леонова, куратора "ЛизаАлерт", в перечень внесли семь домов.

Среди зданий, получивших охранный статус:

жилой дом Наумовых-Волконских, 1833 года, на ул. Пречистенка;

городская усадьба XIX века на ул. Гончарная;

доходный дом Барса на ул. Трубной;

дом Мазурина в пер. Курсовом.

Соответствующие документы опубликованы на mos.ru.

"Дело спасения старомосковских домов для меня очень личное, как и для тысяч москвичей, которые оставили свои подписи в поддержку инициативы по присвоению статуса объектов культурного наследия 20 зданиям в центре столицы. На сегодня, специальный статус получили уже 13 домов из списка, который мы составили вместе с жителями. Работа по сохранению исторических зданий обязательно будет продолжена", - прокомментировал Леонов.

Кампания по защите зданий вызвала живой интерес москвичей. За короткий срок было собрано более 10 000 подписей в поддержку инициативы.

"Конечно, спасение 13 исторических домов в огромной Москве — это капля в море. С другой стороны, это в любом случае полезное дело для нас, москвичей, любящих старую Москву. И активистам кампании по защите исторической застройки можно пожелать только удачи", - заявил общественный деятель и муниципальный депутат Анатолий Юшин.

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