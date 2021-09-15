В Крыму обвинили Европарламент в двойных стандартах

ЕС хочет отправить под санкции европейских наблюдателей за выборами в Крыму

Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал предложение вводить санкции против европейских граждан за участие в наблюдении за выборами в Крыму проявлением двойных стандартов Запада.

"А у нас не оккупационная зона, Крым - это выбор свободных людей, которые в 2014 году выполнили свой долг. Поэтому пускай приезжают. И такие есть, и такие будут всегда, они не боятся никаких санкций", - сказал Форманчук в беседе с РИА "Новости".

Ранее источник в Европарламенте сообщил, что в проект доклада по отношениям Россия-ЕС внесли поправку, в которой предлагается наказывать санкциями тех, кто будет участвовать в наблюдении за ходом парламентских выборов на территории Крыма.

Прежде стало известно, что три гражданина Франции зарегистрировались для наблюдения за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы в Крыму.

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