ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крыму обвинили Европарламент в двойных стандартах

18:21
  • среда
  • 15 сентября 2021

ЕС хочет отправить под санкции европейских наблюдателей за выборами в Крыму

Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал предложение вводить санкции против европейских граждан за участие в наблюдении за выборами в Крыму проявлением двойных стандартов Запада.
Захарова: Запад не замечает диверсий Украины в отношении Крыма

"А у нас не оккупационная зона, Крым - это выбор свободных людей, которые в 2014 году выполнили свой долг. Поэтому пускай приезжают. И такие есть, и такие будут всегда, они не боятся никаких санкций", - сказал Форманчук в беседе с РИА "Новости".

Ранее источник в Европарламенте сообщил, что в проект доклада по отношениям Россия-ЕС внесли поправку, в которой предлагается наказывать санкциями тех, кто будет участвовать в наблюдении за ходом парламентских выборов на территории Крыма.

Прежде стало известно, что три гражданина Франции зарегистрировались для наблюдения за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы в Крыму.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мужчина в очках с символом Евросоюза
Мужчина в очках с символом Евросоюза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.