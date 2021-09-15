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Определена наполняемость трибун на матче ЦСКА - "Спартак"

18:54
  • среда
  • 15 сентября 2021

Дерби состоится 20 сентября

Как сообщила в среду пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА, на матче между "армейцами" и "Спартаком" 20 сентября разрешено присутствие болельщиков в количестве 30% от общей вместимости арены.
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"Наполняемость трибун на данном матче увеличена до 30% от расчетной вместимости при условии допуска только зрителей, имеющих QR-код", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ЦСКА выпустит в продажу ограниченную квоту билетов на игру.

Встреча состоится на "ВЭБ Арене" в понедельник. Начало матча - в 19:30.

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