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Собянин назвал знаковые объекты программы благоустройства Москвы этого года

19:02
  • среда
  • 15 сентября 2021

Одним из наиболее масштабных проектов программы в этом году стало благоустройство "Парка Яуза"

Власти Москвы назвали знаковые объекты программы благоустройства в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Одним из наиболее масштабных проектов программы в этом году стало благоустройство "Парка Яуза", говорится на сайте mos.ru. В исторической части города создан единый комфортный пешеходный маршрут от "Москва-Сити" до Таганской площади протяженностью 19 километров.

В планах на 2022 год - благоустройство свыше 100 знаковых объектов, парковых и озелененных территорий.

"В центре работы пройдут в районах Пресненский, Арбат, Хамовники и Замоскворечье. Продолжим благоустройство на Ленинском проспекте, начнем на Волоколамке и Кутузовском", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин (цитата по РИА Новости).

Помимо этого, в рамках программы реконструкции городских поликлиник планируется провести реконструкцию порядка 200 зданий поликлиник, в том числе 137 поликлиник первой очереди и свыше 60 зданий второй очереди.

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