Американцы пытались завладеть российским бизнесом

Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун дал интервью каналу "Россия-24", в котором, в частности, высказался о деятельности президента России Владимира Путина.

По словам Стоуна, США не стали партнерами России из-за денег - американцы пытались завладеть российским бизнесом.

"Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена, превратилась бы в вассала Америки. Для мира это было бы плохо, поскольку США становились бы все сильнее, превратились бы в тиранию", - отметил режиссер.

Он добавил, что сначала был сторонником Дональда Трампа, так как тот выступал за нормализацию отношений с Россией.

Кроме того, Стоун рассказал, что испытывает эмпатию по отношению к русскому народу, так как это отзывчивые и хорошие люди.

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