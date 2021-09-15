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Россиян предупредили о возможных провокациях на выборах в Госдуму

22:42
  • среда
  • 15 сентября 2021

Этим займется организация, которую спонсирует Запад

Западные некоммерческие организации вместе с несистемной оппозицией намерены устроить провокации на парламентских выборах в России, передает "ТВ Центр". В социальные сети попал видеоролик с одного из семинаров, где инструктаж по оспариванию легитимности голосования в отсутствие нарушений проводит движение "Голос", признанное иностранным агентом.

- В этом году ведётся большая работа, поэтому наши прогнозы говорят, что такого количества нарушений не будет зафиксировано. Наша задача - работать сильнее, создать как можно больше информационного шума. Снимайтесь с участков, снимайтесь на видео. Главное - не бойтесь. Члены избирательной комиссии боятся населения. Основные действия можете посмотреть в методичках, которые вам раздали.

А в Санкт-Петербурге указания будущим провокаторам раздавала Наталья Заостровцева, помощница бывшего главы местного штаба Алексея Навального. Движение "Голос", которое спонсирует Запад, ранее неоднократно уличали в создании и распространении фейков. Его главная цель - любыми способами дискредитировать выборы в нашей стране. Вот и в ходе предстоящего голосования его сторонники собираются организовать на избирательных участках инциденты, которые могут стать поводом для признания результатов выборов нелегитимными. Причём на своём сайте они - за несколько дней до открытия пунктов для голосования - уже якобы зафиксировали сотни нарушений.

18 августа общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" было внесено в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующая запись появилась в реестре Минюста, "Голос" стал первой внесенной в него организацией.

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