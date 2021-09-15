Пропавшую в Орловской области девочку нашли убитой

Подозреваемый задержан
Тело пропавшей 18 июня 2021 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области девятилетней девочки обнаружили в подвале многоквартирного дома, передает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.
Ребенка нашли в схроне. Идентифицировали тело по одежде. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
"По подозрению в совершении убийства задержан местный житель. В отношении него проводятся следственные действия", - сказано в сообщении.
Ведется осмотр места происшествия, запланирован ряд экспертиз. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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