Пропавшую в Орловской области девочку нашли убитой

Подозреваемый задержан

Тело пропавшей 18 июня 2021 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области девятилетней девочки обнаружили в подвале многоквартирного дома, передает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.

Ребенка нашли в схроне. Идентифицировали тело по одежде. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

"По подозрению в совершении убийства задержан местный житель. В отношении него проводятся следственные действия", - сказано в сообщении.

Ведется осмотр места происшествия, запланирован ряд экспертиз. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.

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