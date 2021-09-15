Умер муж Ирины Хакамады

У предпринимателя Владимира Сиротинского были проблемы с сердцем

Супруг политика, журналиста и писателя Ирины Хакамады Владимир Сиротинский умер в возрасте 65 лет. Об этом сама Хакамада сообщила в Instagram.

Причину смерти предпринимателя она не уточнила. "Последний сэт мужа. Он ушел", - написала писатель в сторис в соцсети.

Как пишет "Стархит", у предпринимателя были проблемы с сердцем, однако точная причина будет озвучена позже.

Сиротинский стал четвертым супругом Хакамады. В 1997 году у пары в 1997 году родилась дочь Мария.

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