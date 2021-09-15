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Россия призвала стороны на Корейском полуострове возобновить диалог

20:06
  • среда
  • 15 сентября 2021

Альтернативы дипломатическому пути урегулирования не существует

На сайте Министерства иностранных дел России опубликовали заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой по поводу ситуации на Корейском полуострове. Дипломат отметила, что Москва внимательно следит за происходящим.
КНДР провела очередной ракетный запуск

"Разумной альтернативы политико-дипломатическому пути урегулирования проблем региона не существует. В данном контексте призываем всех партнеров проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога в русле достигнутых ранее договоренностей и взятых на себя обязательств", - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Россия намерена продолжать настраивать вовлеченные государства на реализацию российско-китайской "дорожной карты" корейского урегулирования. Это же касается и "плана действий" по комплексному решению проблем Корейского полуострова, разработанного Россией и Китаем в 2019 году.

КНДР в среду запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты. Южная Корея же впервые осуществила испытательный запуск баллистической ракеты с подводной лодки.

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