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Apple сняла с продажи две модели iPhone

20:33
  • среда
  • 15 сентября 2021

На следующий день после презентации

Американская компания Apple сняла с продажи две модели смартфонов iPhone, передает ТАСС. Это произошло на следующий день после презентации новой техники.
Apple представила iPhone 13

Речь идет об устройствах iPhone 12 Pro и iPhone XR. Вместе с тем на рынке остаются модели iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 и iPhone SE (2020).

Ранее на ежегодной осенней презентации Apple анонсировала выход iPhone 13 и iPhone 13 mini. В России стоимость первого начинается от 79,99 тысячи рублей, второго - от 69,99 тысячи рублей. В продажу они поступят 24 сентября.

Эксперты отмечают, что в этот раз Apple обошлась без существенных апдейтов, что вызвало у ряда пользователей негодование.

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