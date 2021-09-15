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В Гааге начался судебный процесс над военными преступниками Косова

22:08
  • среда
  • 15 сентября 2021

В числе обвиняемых - бывший президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи

В Гааге начался судебный процесс над военными преступниками Косова. В числе обвиняемых - бывший президент самопровозглашённой республики Хашим Тачи, а также несколько высокопоставленных членов Армии освобождения, передает "ТВ Центр".

Первым перед специальным судом предстал один из бывших её руководителей - Салих Мустафа. Он был задержан в сентябре прошлого года и обвиняется по четырем пунктам: незаконное задержание, жестокое обращение, пытки и убийства. Все эти преступления, как предполагается, Мустафа совершил в апреле 1999 года в тюрьме Злаш на территории Косова. Сам бывший военачальник свою вину отрицает. Прокуратура заявила, что на представление дела в суде ей потребуется 87 часов. В ходе процесса ожидается выступление 9 человек, которые могут продемонстрировать ущерб, нанесённый им в результате преступлений, указанных в обвинительном акте.

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